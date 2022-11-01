Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:109.

Keith Allison Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 36 очков. У «Индианы» защитник Крис Дуарте набрал 30 очков.

В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Индиана» встретится с «Майами Хит».