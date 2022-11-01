Ватикан, , 10:34 — REGNUM Римский папа Франциск станет первым в истории главой католической церкви, который посетит Бахрейн, передает агентство France-Presse.

Папа Франциск I Alfredo Borba

Визит продлится с 3 по 6 октября. Это уже 39-я международная поездка папы Франциска, которая состоится через три года после его исторической поездки в Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году, где он подписал мусульманско-христианский манифест о мире.

Некоторые правозащитные группы надеются, что Франциск окажет давление на суннитского главу Бахрейна короля Хамада ибн Ису аль-Халифу, чтобы побудить его прекратить репрессии против мусульман-шиитов.

85-летний понтифик придает высокий приоритет налаживанию связей с мусульманскими общинами. Он побывал в странах Ближнего Востока, включая Египет и Ирак, и пообещал вести межконфессиональный диалог с ведущими мусульманскими священнослужителями.

В пятницу 4 ноября Франциск планирует встретиться с верховным имамом знаменитой каирской мечети Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тайебом.

В феврале 2019 года в Абу-Даби два религиозных лидера подписали совместный документ о межконфессиональном сосуществовании христиан и мусульман. Этот визит стал первым в истории визитом папы римского в регион Персидского залива, где зародился ислам.

Франциск также встретится с абу-дабийским Мусульманским советом старейшин в рамках форума «Восток и Запад», на котором будут обсуждаться такие вопросы, как отношения между мусульманами и христианами, гуманитарные кризисы и климатические проблемы.

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