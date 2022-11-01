Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон скептически относится к конвенции ООН о запрете ядерного оружия и теперь открыт для возможности того, что Швеция может полностью не соблюдать ее положения. Об этом он сказал в интервью газете Aftonbladet.

Ульф Кристерссон Frankie Fouganthin

«Не только диктатуры и опасные государства должны иметь в своем распоряжении самое опасное оружие», — сказал Кристерссон, объясняя подход НАТО к этому вопросу.

Швеция не подписала Конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, но является наблюдателем за конвенцией с 2021 года. Статус наблюдателя означает, что Швеция участвует в заседаниях ООН по поводу конвенции, а также рассматривается как сигнал для внешнего мира о том, что к ней относятся положительно.

«Не секрет, что НАТО считает важным весь объединенный потенциал НАТО. Обычно в этих вопросах говорят о 360-градусной перспективе, которая также включает в себя ядерный зонтик НАТО, то есть потенциал, который никогда не должен использоваться», — добавил Кристерссон.