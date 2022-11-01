Херсон, 1 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку киевских войск на Херсонскую область. Об этом 1 ноября сообщил в эфире проекта «Соловьёв Live» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Он рассказал, что значительных обстрелов пока нет, поскольку российская армия работает эффективно.

«Сегодняшняя утренняя сводка — было шесть ударов ракет. Все они были сбиты», — сказал Сальдо.