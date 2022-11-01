Ярославль, , 10:27 — REGNUM Ярославская область заняла пятую строчку в рейтинге регионов ЦФО по уровню преступности по итогам 9 месяцев 2022 года. Информацию опубликовало агентство РИА Новости.

УМВД России по Ярославской области

За первые девять месяцев 2022 года в Ярославской области совершено 105,1 преступлений на 10 тысяч жителей. К слову, это на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 13,3%.

Отметим, в рейтинге регионов ЦФО с наибольшим уровнем преступности Ярославскую опередили Тверская, Смоленская, Калужская и Тамбовская области. Если сравнивать со всей Россией, то регион на 45 месте.