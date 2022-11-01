Донецк, , 10:26 — REGNUM Киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 158 боеприпасов. Об этом 1 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe Images

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открывали огонь по территории ДНР с применением 155-мм и 152-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы попали восемь населённых пунктов. В результате повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов один мирный житель погиб, шестеро получили ранения.