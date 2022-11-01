Москва, 1 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Российский потребитель постепенно переориентируется с европейских машин на китайские, и в случае дальнейшей стабилизации рынка объемы выдачи автокредитов будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Авторынок

«Ситуация ранее была нестабильна. Помимо этого, наблюдалась высокая стоимость кредитов. Сейчас же ситуация стабилизируется, на рынке появляются новые авто. Правда, уже в основном китайского производства. Европейские машины пока не поставляют. Происходит переориентация потребителя на другие автомобили. В случае дальнейшей стабилизации при доступных условиях кредитования можно предполагать рост объемов выдачи автокредитов», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ следует ожидать расширения параллельного импорта и поставок автомашин из Китая, Ирана и Юго-Восточной Азии.