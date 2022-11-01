Москва, , 10:23 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск Минобороны России о взыскании почти 0,5 млрд рублей с испытывающей финансовые трудности судостроительной верфи из Владивостока. Исковое заявление к АО «Восточная верфь» пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление в базу суда поступило 28 октября 2022 года. Сумма претензий, детали которых пока не раскрывались, составляет 494 163 272,91 рубля. Вероятно, в основе спора лежит госконтракт.

Напомним, в середине октября 2022 года верфь, зарегистрированная в едином госреестре юрлиц с 1994 года, обратилась в арбитраж Приморского края с иском о самобанкротстве, заявив о наличие просроченных долгов. Позднее в дело попытался вступить один из кредиторов верфи — АО «Аскольд» из г. Арсеньева. И иск самой верфи, и претензии кредитора судом пока оставлены без движения из-за недочётов. Дело разбирает судья Холохоренко.

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