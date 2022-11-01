Киев, 1 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на всей территории бывш. УССР, сообщили 1 ноября киевские власти.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Ноябрь 2022

Минцифры киевского режима опубликовало онлайн-карту оповещений о воздушной тревоге, из которой следует, что во всех регионах бывш. УССР работают сирены.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска начали продвижение на угледарском направлении.