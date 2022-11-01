Рязань, 1 ноября 2022, 10:22 — REGNUM Концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательной школы на 1 100 мест заключила 31 октября администрация Рязани с корпорацией ВЭБ. РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе мэрии.
Новое учебное заведение появится в микрорайоне Семчино. Проект одобрен Минпросвещения России. Концессионером выступает проектная компания ГК «ПроШкола» — ООО «ПроШкола №58». Документ подписали глава администрации Рязани Елена Сорокина и исполнительныё директор бизнес-блока ВЭБ. РФ, генеральный директор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова.
На строительство школы из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования» выделят 1,2 млрд рублей, общая сумма проекта на 10 лет составит 2,5 млрд рублей.