Рязань, , 10:22 — REGNUM Концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательной школы на 1 100 мест заключила 31 октября администрация Рязани с корпорацией ВЭБ. РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе мэрии.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новое учебное заведение появится в микрорайоне Семчино. Проект одобрен Минпросвещения России. Концессионером выступает проектная компания ГК «ПроШкола» — ООО «ПроШкола №58». Документ подписали глава администрации Рязани Елена Сорокина и исполнительныё директор бизнес-блока ВЭБ. РФ, генеральный директор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова.

«В нашем городе историческое событие — впервые мы подписываем концессионное соглашение по строительству школы. Государственно-частное партнёрство, в данном случае концессионная инициатива — это тот механизм, который позволит привлечь средства вышестоящего бюджета и реализовать проект, который очень ждали жители нового, молодого, развивающегося микрорайона Семчино», — подчеркнула Елена Сорокина.

На строительство школы из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования» выделят 1,2 млрд рублей, общая сумма проекта на 10 лет составит 2,5 млрд рублей.