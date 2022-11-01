Париж, , 10:21 — REGNUM При повторяющихся периодах засухи мировое производство вина сильно ослабевает, сообщает Le Parisien.

Вино Alessandro Vecchi

Ожидается, что в 2022 году виноделы произведут всего 260 млн гектолитров вина. Это ниже среднего показателя за последние 20 лет, который составлял 270 млн гектолитров в год. Изменение климата влияет на глобальное производство вина.

Общий объем кажется «немного» ниже среднего за последние двадцать лет (270 млн гектолитров) «и, похоже, упал на 1% по сравнению с 2021 годом», по данным международной организации вина. Организация отмечает, что прогнозы на 2022 год также, вероятно, изменятся, в частности, из-за отсутствия данных из Китая, что обычно в это время года, а также данных из России.

Италия и Франция — первый и второй мировые производители вина— должны производить вина больше, чем в среднем за последние пять лет (2017-2021). С другой стороны, Испания, которая завершает эту тройку лидеров, демонстрирует падение производства на 12% по сравнению со средним показателем за 2017–2021 годы из-за «засухи и ограниченного доступа к воде в некоторых регионах».

Страна, наиболее пострадавшая от жары, — Греция, где производство упало на 29% по сравнению со средним показателем 2017–2021 годов.

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