Запад хочет заморозки конфликта. В интересах России — идти до Днестра
Москва, 1 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Запад хочет продолжать грабить остатки бывшей УССР и через своих агентов внутри России настаивает на «переговорах» и заморозке конфликта, но в интересах России — идти вперёд, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 ноября, комментируя публикацию Niezależny Dziennik Polityczny.
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Как сообщалось ранее, обозреватели польского СМИ в своем материале отметили, что раздел территории б. УССР «является делом уже решённым», что Россия заберёт себе юго-восточные русскоязычные регионы, а Польша должна взять под контроль западные области — Львов, Волынь, Ровно, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.