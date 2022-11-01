Москва, 1 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Запад хочет продолжать грабить остатки бывшей УССР и через своих агентов внутри России настаивает на «переговорах» и заморозке конфликта, но в интересах России — идти вперёд, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 ноября, комментируя публикацию Niezależny Dziennik Polityczny.

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Как сообщалось ранее, обозреватели польского СМИ в своем материале отметили, что раздел территории б. УССР «является делом уже решённым», что Россия заберёт себе юго-восточные русскоязычные регионы, а Польша должна взять под контроль западные области — Львов, Волынь, Ровно, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.

«В условиях подготовки Польши к неизбежному разделу бывшей УССР и имея в виду общую логику поведения Запада, надо ещё раз сказать о нас.

Россия должна скорее дойти до Приднестровья, этого требует логика истории. Запад хочет поставить ей препятствие, сломать эту логику, чтобы продолжать грабить остатки бывшей УССР. Поэтому он через своих агентов внутри России и настаивает на переговорах, на том, чтобы всё происходящее «заморозить», чтобы мы ни дай бог не пошли дальше.

А мы просто обязаны не останавливаться, мы должны идти вперёд. Это самое главное для России в настоящий момент. И, соответственно, самое для нас вредоносное — это оставить всё, как есть сейчас. Этого американцы, англичане, французы и немцы и добиваются», — отметил Михаил Демурин.