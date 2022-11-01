Волноваха, ДНР, 1 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 1 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Отмечается, что обстрел Волновахи со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского террористического режима обстреляли Кировский район Донецка и Яковлевку.