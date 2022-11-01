Москва, 1 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В России по данным на 30 октября, привились от гриппа более 45,5 млн человек, это составляет 31% от общей численности населения страны, сообщили 1 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

silviarita Профилактика гриппа

В стране наиболее распространены риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, а также вирус гриппа A (H1N1, H3N2), B.

При этом отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Прививочная кампания против гриппа продолжается во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 октября, в РФ от гриппа привились свыше 40,9 млн человек.

Читайте также: Прививку от гриппа сделали почти 28% жителей России