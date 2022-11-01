Новосибирск, , 10:17 — REGNUM В Новосибирской области 1 ноября стартовал осенний призыв. Он не связан с проведением спецоперации и пройдёт в плановом порядке. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Призыв Mil.ru

По его данным, на военную службу призовут около 2 тысяч новосибирцев. При этом сроки проведения осенней призывной кампании сокращены и все задачи должны быть выполнены максимально четко.

Военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев подчеркнул, что отправка призывников в зону проведения спецоперации запрещена. Они будут направляться в воинские части, расположенные только на территории России, за исключением тех территорий, где объявлено военное положение.