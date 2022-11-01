Херсон, 1 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Херсоне в ночь на 1 ноября неизвестные подожгли восемь автомобилей на парковке полиции, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ночью в районе 02.00 на парковке полиции по адресу город Херсон проспект Адмирала Синявина, злоумышленники подожги 8 автомобилей, принадлежащих мирным гражданам», — сказал он.

Благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет. В настоящее время ведутся поиски злоумышленников, добавил представитель экстренных служб.