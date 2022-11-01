Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) останется закрытым до 9 ноября. Соответствующее решение приняла Росавиация 1 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» временно закрыт с 24 февраля. При этом воздушная гавань готова к возобновлению авиасообщения в любой момент. Недавняя проверка показала, что аэропорт Ростова-на-Дону готов к работе в осенне-зимний период.