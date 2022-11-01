Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM День народного единства в Екатеринбурге пройдёт без массовых торжеств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

День народного единства Duma.gov.ru

Программа празднования начнётся в Свердловском государственном областном дворце творчества на Уралмаше. Здесь с 11:00 до 12:00 (9:00-10:00 мск) состоится историческая реконструкция «1941. Свердловчане уходят на фронт».

В течение дня, 4 ноября в уральской столице будут работать национальные подворья, которые организуют фестиваль национальной кухни. Свердловчан также ждут музыкальный марафон «Мы вместе» с участием вокальной группы «Ре-Ми» из Макеевки и концертная программа «Победили тогда, победим и сейчас». В ходе мероприятий свои ряд композиций исполнит концертный оркестр Донецкой государственной академической филармонии.

Массовые гуляния и митинги в столице Урала в День народного единства не запланированы.