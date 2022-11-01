Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 1 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На Ямале администрация города Ноябрьска вернула троим переселенцам из ветхого жилья около 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Tambov.gov.ru Новое жильё в Тамбовской области

Установлено, что при предоставлении благоустроенных жилых помещений взамен аварийных, администрация Ноябрьска неправомерно взимала с переселенцев плату разницы в стоимости старых и новых квартир.

Прокуратура выступила в защиту прав граждан. Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Мэрия Ноябрьска выплатила переселенцам из авариек незаконно взятые с них 1,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация ямальского города Губкинский при переезде местной семьи из аварийного жилья в новое незаконно заставила граждан заплатить более 380 тыс. рублей. После обращения переселенцев в прокуратуру и суд, мэрия вернула им деньги.