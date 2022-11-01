Вашингтон, 1 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 13 самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей, которые получили доход в 2022 году. Статья была опубликована 31 октября на сайте издания.

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Первое место в списке занял автор эпического романа «Властелин колец» Джон Толкин, «получивший» в 2022 году от продажи прав на произведения $500 млн. В топ-5 также вошли баскетболист Коби Брайант ($400 млн), музыканты Дэвид Боуи ($250 млн), Элвис Пресли ($110 млн) и Джеймс Браун ($100 млн).

Во вторую часть топ-10 попали певец Майкл Джексон ($75 млн), поэт Леонард Коэн ($55 млн), детский писатель Доктор Сьюз ($32 млн), барабанщик Джефф Поркаро ($25 млн) и автор комиксов Чарльз Монро Шульц ($24 млн). Замыкают список автор-исполнитель Хуан Габриель ($23 млн) и участники «Битлз» Джон Леннон ($16 млн) и Джордж Харрисон ($12 млн).

Стоит отметить, что общая сумма заработка покойных звёзд в 2022 году составила $1,6 млрд. Как отмечает Forbes, это на 72% больше, чем в 2021-м.