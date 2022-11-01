Анкара, , 10:12 — REGNUM Власти Турции рассчитывают на то, что Россия в течение скорейшего времени вернётся к инспекциям сухогрузов с зерном в Босфорском проливе, которые проходят там в рамках «продуктовой сделки». Об этом 1 ноября сообщает турецкая газета Hürriyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ранее по предложению ООН было принято решение об увеличении инспекционного потенциала Совместного координационного центра в Стамбуле, для чего на входе в Стамбул было создано десять новых досмотровых групп, так как ранее груженые зерном из находящихся под контролем Киева портов на территории б. УССР суда выстраивались в длинные очереди.

«Эти десять новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал, что прямых опровержений сообщений о причастности преступного режима Киева при поддержке кураторов из стран Запада к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, которая была произведена 29 октября, не услышала в ходе заседания Совбеза ООН делегация России.