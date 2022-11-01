Варшава, , 10:11 — REGNUM Поляки мыслят в категориях реальной политики и понимают, что страна, во главе которой стоит режим, подобный киевскому, нежизнеспособна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 ноября, комментируя публикацию Niezależny Dziennik Polityczny.

Греко-католический собор. Львов Alex Zelenko

Как сообщалось ранее, обозреватели польского СМИ в своем материале отметили, что раздел территории б. УССР «является делом уже решённым», что Россия заберёт себе юго-восточные русскоязычные регионы, а Польша должна взять под контроль западные области — Львов, Волынь, Ровно, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.

« Поляки, хотя и противники наши, но, условно говоря, молодцы: готовясь двинуть границы своей страны на восток, они мыслят в категориях реальной политики. Оккупировавший Киев режим, кто бы его ни возглавил, нежизнеспособен. Вернее, страна с ним нежизнеспособна. Поэтому поляков заботят те территории бывшей УССР, которые они считают исторически «своими». Их заботят поляки и те жители этих земель, которые смотрят в сторону Польши. Венгров на территории бывшей УССР заботят венгры. Румын — румыны. Турки тоже хотели бы что-то откусить и на Крым в своё время прицелились, но не вышло.

Всё это служит ещё одним подтверждением того, что мы всё делаем правильно: Россия уже забрала у бывшей УССР значительную часть русских земель и ещё заберёт другие русские земли. В первую очередь — Николаевскую и Одесскую области. Это неизбежно.