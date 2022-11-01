Южно-Сахалинск, , 10:19 — REGNUM Выдача повесток на Сахалине в рамках частичной мобилизации была прекращена ещё 28 октября. Островной регион полностью выполнил все поставленные задачи, рассказал Иа Сах. ком военком области Роман Романов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

За четыре дня в военкоматы Сахалина обратились почти 20 человек, которые изъявили желание добровольно отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса.

Военные комиссариаты области работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.