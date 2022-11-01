Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Выдача повесток на Сахалине в рамках частичной мобилизации была прекращена ещё 28 октября. Островной регион полностью выполнил все поставленные задачи, рассказал Иа Сах. ком военком области Роман Романов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

За четыре дня в военкоматы Сахалина обратились почти 20 человек, которые изъявили желание добровольно отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса.

Военные комиссариаты области работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.