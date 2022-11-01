Петрозаводск, , 10:29 — REGNUM Численность дикого северного оленя продолжает снижаться. К такому выводу пришли эксперты из Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого АО в ходе рабочей встречи работников природоохранных организаций, заповедников и научных сообществ. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного Фонда дикой природы (WWF).

Олени Юля Даркова © ИА REGNUM

Целью ежегодных встреч экспертов по сохранению дикого северного оленя является обмен опытом, новыми знаниями, а также полученными данными о популяции вида, внесённого в Красную книгу России. Специалисты обсудили рабочий план и предприняли дальнейшие конкретные шаги для улучшения мониторинга дикого оленя, снижения браконьерства, а также повышения информированности местного населения.

«Сохранить дикого оленя может не только научное сообщество. Практика показывает, что особенно эффективно всё происходит там, где вовлечено местное сообщество. Когда волонтёры, добровольцы оказывают поддержку экспертам, инспекторам, то на этих территориях все проблемы решаются намного эффективнее. В Мурманской области есть такие примеры, и мы продолжаем эту работу благодаря поддержке неравнодушных людей», — сказал Олег Суткайтис, директор представительства WWF в Баренц экорегионе.

«Как охранять краснокнижные виды? Мне кажется, с северным оленем история очень правильная, когда охраняют среду его обитания. Потому что без неё охранять его бессмысленно. В среду обитания оленя входит и такое животное, как человек. Я часто подписываю бумаги, которые приходят из следственных органов, и в них читаешь, что найдены остатки оленей, при том в таких районах, куда можно добраться только на дорогой технике. В сознании людей ещё не отложилось, что мы должны сберечь этот вид», — подчеркнул Виктор Илюха, директор института биологии Карельского научного центра РАН.

Кроме того, в ходе рабочей встречи эксперты обсудили стратегию сохранения дикого северного оленя Арктической зоны РФ и дорожные карты её реализации в регионах. Специалисты подчёркивают три пути решения проблемы сокращения популяции дикого северного оленя, среди которых создание и развитие особо охраняемых природных территорий. Также в Карелии в ближайшее время может появиться новый заказник «Калевальский». Ещё одна мера — патрулирование территорий в местах обитания краснокнижного вида. Данные меры могут помочь в борьбе с браконьерством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Шантарских островах завершилась «китовая» экспедиция. Совместная экспедиция Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Всемирного фонда дикой природы по изучению гренландского кита Охотского моря обнародовала предварительные результаты работы.

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