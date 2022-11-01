Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить застройку Охтинского мыса в Санкт-Петербурге в связи с возможным уничтожением объектов археологического наследия в результате строительных работ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Это следует из обращения депутата Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского к исполняющей обязанности руководителя ГСУ СКР РФ по Санкт-Петербургу генерал-майору юстиции Марине Парастаевой.

Бастрыкин поручил проверить застройку мыса после того, как поступила жалоба на проведение работ. Обеспокоенные жители Петербурга указывают, что при застройке, по их данным, уничтожаются уникальные объекты археологического наследия.

Ранее депутат направил в Следственный комитет имеющиеся у него сведения по этой теме. В случае их признания вещественными доказательствами по уголовном делу проведение земляных и строительных работ может быть запрещено.

Отметим, что на проведение работ на Охтинском мысе в настоящее время есть официальное разрешение. Куйбышевский районный суд 13 октября отменил ранее применённые меры предварительной защиты в виде запрета не земляные и строительные работы. Решение суда пытаются оспорить.

На мысе предусмотрено создание общественно-делового пространства компании «Газпром нефть». Также на территории Охтинского мыса появится исторический парк. Часть площадей будет открыта для жителей и гостей города.