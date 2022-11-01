Москва, 1 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от выплаты подоходного налога (НДФЛ) граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, направлен для получения отзыва в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Инициативу вместе с ним подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

Миронов пояснил, что сейчас подоходный налог не взимается со многих социальных пособий и выплат, также не подлежат налогообложению доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву.

«Аналогичную налоговую льготу имеют граждане, призванные на военные сборы: налоги не берут с денежного довольствия, суточных и других сумм, которые выплачиваются по месту службы или прохождения военных сборов. Убеждён, что такую же льготу нужно предоставить гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации», — сказал Миронов.

Он напомнил, что государство гарантировало каждому мобилизованному выплаты не менее 195 тысяч рублей в месяц и депутат уверен, что абсолютно неправильно, если с этой суммы будет взиматься подоходный налог в размере 25 350 рублей в месяц.

«Считаю, что освобождение от выплаты подоходного налога будет способствовать усилению социальной стабильности в обществе и вместе с этим будет свидетельствовать о признании государством важности тех задач, которые сегодня выполняют граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации», — заключил Миронов.