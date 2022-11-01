Среднеуральск, Свердловская область, 1 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Жителя Среднеуральска Свердловской области, убившего супругу, направят на принудительное лечение. Такое решение принял Верхнепышминский городской суд, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Тогда мужчина выстрелил в свою парализованную жену. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, долгое время женщина тяжело болела. А в беседе со знакомыми её супруг говорил, что устал от этого.

Уральца обвиняли в убийстве беспомощного и изготовлении оружия. Мужчине грозил пожизненный срок, однако его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.