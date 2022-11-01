Курск, , 10:10 — REGNUM Режим временного ограничения полётов для аэропорта Курска продлён в очередной раз по решению Росавиации, об этом сообщили в ведомстве 1 ноября.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аэропорт Курска не сможет принимать и отправлять рейсы ещё неделю, до 03:45 мск 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, временные ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты введены с 24 февраля. Запрет на полёты продлевался уже более 40 раз.