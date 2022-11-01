Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Аварийная бригада завершила ремонт поврежденного подземного газопровода в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), сообщили 1 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

Аварийная бригада завершила ремонт поврежденного газопровода в Колпино пресс-служба ГРО «ПетербургГаз».

По уточненной информации, при проведении испытаний на прочность реконструируемого газопровода строительной организацией «БСК» произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося в ремонте, с выходом воздуха. Также была повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе.

«В 05:50 мск ремонтные работы завершены. На газоснабжение населения инцидент не повлиял. Все работы были застрахованы. Возмещением ущерба будет заниматься подрядная организация», — добавили ИА REGNUM в пресс-службе «ПетербургГаз».

Напомним, ЧП произошло поздним вечером 31 октября у ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова, 24. В результате проведения пневматических испытаний произошла взрывная разгерметизация подземного газопровода, обошлось без пожара. Пострадали 115 припаркованных автомобилей.

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