Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Аварийная бригада завершила ремонт поврежденного подземного газопровода в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), сообщили 1 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

пресс-служба ГРО «ПетербургГаз». Аварийная бригада завершила ремонт поврежденного газопровода в Колпино

По уточненной информации, при проведении испытаний на прочность реконструируемого газопровода строительной организацией «БСК» произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося в ремонте, с выходом воздуха. Также была повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе.

«В 05:50 мск ремонтные работы завершены. На газоснабжение населения инцидент не повлиял. Все работы были застрахованы. Возмещением ущерба будет заниматься подрядная организация», — добавили ИА REGNUM в пресс-службе «ПетербургГаз».

Напомним, ЧП произошло поздним вечером 31 октября у ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова, 24. В результате проведения пневматических испытаний произошла взрывная разгерметизация подземного газопровода, обошлось без пожара. Пострадали 115 припаркованных автомобилей.