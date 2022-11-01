Мирослава Романенко, 1 ноября 2022, 13:14 — REGNUM Удары российской стороны по инфраструктуре на территории, подконтрольной киевскому режиму, отчасти стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом 31 октября во время пресс-конференции в Сочи заявил президент России Владимир Путин.
«Отчасти так и есть, но это не всё, что мы могли бы сделать», — отметил Путин в ответ на вопрос журналиста о том, есть ли связь между ударами российских Вооруженных сил по объектам инфраструктуры киевского режима 31 октября и терактом в Севастополе, который произошел 29 октября.
Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что подобные удары по инфраструктуре на территории б. УССР должны производиться каждый день, — нужно планомерно проводить декоммунизацию. Другие отметили, что нужно бить так, чтобы до представителей киевского режима дошло.
«За Севастополь ответили», — отреагировала Маня, делая, видимо, отсылку к фильму «Брат 2».
«Не надо этого! Надо планомерно декоммунизировать окраину (территорию б. УССР — М. Р.)!» — призвал Konstantin.
«Маловато будет. Надо оставить [территорию б. УССР] без моря!» — добавила Nadya P.
«Зачем эти объяснения и оправдания? Делаем то, что нужно. Планомерно и последовательно», — отметила Tinika.
«Журналист спросил и получил ответ», — ответил ей Серега.
«Это только начало, это даже не за Донбасс!» — прокомментировала Настя.
«А должно быть каждодневной рутинной практикой», — подчеркнул Maks.
«Ну что, киевляне, как вам шутки про детей Донбасса в подвалах и «сепаров» все эти 8 лет?» — задался вопросом А. В.
«А надо было бы ВСË. И всегда по максимуму отвечать. Чтобы… на всю жизнь запомнили, как с Россией воевать. Полумеры тут неуместны и неэффективны», — считает Елена.
«[Жители б. УССР], слышите? Ваше удобство напрямую зависит от действий вашего наркокомандующего. Идите на майдан, скачите, требуйте прекратить провоцировать Россию. И помните… зима близко», — написала pborisovna.
«А можно не в ответ, а просто, чтобы побыстрее все закончилось?» — задался вопросом «Мага».
«Слабый ответ! Удары должны быть каждый день, иначе врага не уничтожить!» — добавил «Злой РУС».
«Надо и не в ответ. Нечего их жалеть!» — призвала Ирина.
«Нельзя наступать на хвост медведя! Нельзя! 7 раз повторяем, 7 раз закрепляем! Не выработался рефлекс? Значит опять повторяем и закрепляем…» — пишет Victoria.
«Хорошо бы ещё вентиль закрыть с подачей газа через [территорию б. УССР]», — отметила Нонна Р.
«Их предупреждали», — подытожила Оксана.