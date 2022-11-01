1 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что удары российской стороны по инфраструктуре на территории, подконтрольной киевскому режиму, отчасти стали ответом на теракт в Севастополе.

Мирослава Романенко, , 13:14 — REGNUM Удары российской стороны по инфраструктуре на территории, подконтрольной киевскому режиму, отчасти стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом 31 октября во время пресс-конференции в Сочи заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Отчасти так и есть, но это не всё, что мы могли бы сделать», — отметил Путин в ответ на вопрос журналиста о том, есть ли связь между ударами российских Вооруженных сил по объектам инфраструктуры киевского режима 31 октября и терактом в Севастополе, который произошел 29 октября.

Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что подобные удары по инфраструктуре на территории б. УССР должны производиться каждый день, — нужно планомерно проводить декоммунизацию. Другие отметили, что нужно бить так, чтобы до представителей киевского режима дошло.

«За Севастополь ответили», — отреагировала Маня, делая, видимо, отсылку к фильму «Брат 2».

«Не надо этого! Надо планомерно декоммунизировать окраину (территорию б. УССР — М. Р.)!» — призвал Konstantin.

«Маловато будет. Надо оставить [территорию б. УССР] без моря!» — добавила Nadya P.

«Зачем эти объяснения и оправдания? Делаем то, что нужно. Планомерно и последовательно», — отметила Tinika.

«Журналист спросил и получил ответ», — ответил ей Серега.

«Это только начало, это даже не за Донбасс!» — прокомментировала Настя.

«А должно быть каждодневной рутинной практикой», — подчеркнул Maks.

«Ну что, киевляне, как вам шутки про детей Донбасса в подвалах и «сепаров» все эти 8 лет?» — задался вопросом А. В.

«А надо было бы ВСË. И всегда по максимуму отвечать. Чтобы… на всю жизнь запомнили, как с Россией воевать. Полумеры тут неуместны и неэффективны», — считает Елена.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

«[Жители б. УССР], слышите? Ваше удобство напрямую зависит от действий вашего наркокомандующего. Идите на майдан, скачите, требуйте прекратить провоцировать Россию. И помните… зима близко», — написала pborisovna.

«А можно не в ответ, а просто, чтобы побыстрее все закончилось?» — задался вопросом «Мага».

«Слабый ответ! Удары должны быть каждый день, иначе врага не уничтожить!» — добавил «Злой РУС».

«Надо и не в ответ. Нечего их жалеть!» — призвала Ирина.

«Нельзя наступать на хвост медведя! Нельзя! 7 раз повторяем, 7 раз закрепляем! Не выработался рефлекс? Значит опять повторяем и закрепляем…» — пишет Victoria.

«Хорошо бы ещё вентиль закрыть с подачей газа через [территорию б. УССР]», — отметила Нонна Р.

«Их предупреждали», — подытожила Оксана.