Амвросиевский район, ДНР, 1 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На угледарском направлении происходит продвижение российских войск. Об этом 1 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Продвигаемся», — цитирует ТАСС слова Пушилина. Агентство уточнило, что врио главы республики ответил на вопрос о наступлении на угледарском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области уничтожили около 70 бойцов ВСУ при попытке наступления на бериславском направлении.