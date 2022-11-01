Краснодар, , 10:08 — REGNUM Три воздушные гавани Кубани не возобновят свою работу до 9 ноября. Соответствующее решение приняла Росавиация 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Краснодарского края.

Самолёт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Режим ограничения полётов распространяется на три аэропорта Кубани — Анапы, Геленджика и Краснодара. Меры были приняты в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться авиаперевозками через аэропорты Сочи, Минеральных Вод.

ИА REGNUM сообщало, что три воздушных гавани Кубани временно закрыты с 24 февраля.