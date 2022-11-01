Берлин, , 10:06 — REGNUM У побережья Германии до конца декабря может быть введён в эксплуатацию первый плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на председателя правления немецкого энергоконцерна Uniper Клауса-Дитера Маубаха сообщает издание Spiegel.

СПГ-танкер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Клаус-Дитер Маубах «Если всё пойдет хорошо, (терминал СПГ в) Вильгельмсхафене будет готов к Рождеству… Однако всё зависит от погоды».

По словам Маубаха, ответившего на вопросы журналистов в кулуарах проходящей в Абу-Даби международной нефтяной выставки ADIPEC 2022, задержать завершение проекта на несколько недель могут зимние штормы.

Отмечается, что новый СПГ-терминал в порту Вильгельмсхафена сможет перерабатывать до 7,5 млрд кубометров СПГ, что составляет примерно 8% от общей потребности Германии в газе.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический гигант Uniper хочет построить новый «энергетический парк» в Башебеке, в котором будут размещаться различные виды источников энергии, в том числе новая атомная электростанция.

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