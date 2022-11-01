Вашингтон, 1 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Международная команда астрономов объявила об обнаружении крупного астероида, орбита которого сближается с земной, из-за чего существует небольшая вероятность катастрофического столкновения в далеком будущем. Об этом 1 ноября сообщает агентство France-Presse.

NASA Астероид

Астероид диаметром 1,5 километра получил название 2022 AP7.

Он был обнаружен вместе с двумя другими астероидами с помощью высокотехнологичной обзорной камеры DECam, установленной на телескопе имени Виктора Бланко в Чили и разработанной для изучения темной материи.

«2022 AP7 пересекает орбиту Земли, что делает его потенциально опасным астероидом, но ни сейчас, ни когда-либо в будущем его траектория не предполагает столкновения с Землей», — сказал ведущий автор исследования астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги.

Однако он все же потенциально опасен, поскольку его траектория будет медленно изменяться под воздействием множества гравитационных сил, в частности планет. Поэтому делать прогнозы на очень длительную перспективу затруднительно.

Астероид 2022 AP7 — это «самый крупный объект, потенциально опасный для Земли, обнаруженный за последние восемь лет», заявил исследовательский центр NOIRLab, финансируемый из федерального бюджета США.

2022 AP7 требуется пять лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца на его нынешней эллиптической орбите, которая в самой близкой к Земле точке остается от нее на расстоянии нескольких миллионов километров.

Поэтому риск очень мал, однако в случае столкновения астероид такого размера «окажет катастрофическое воздействие на жизнь, какой мы ее знаем», сказал Шеппард. По его словам, пыль, поднятая в воздух, охладит планету, спровоцировав «вымирание, подобного которому не наблюдалось на Земле миллионы лет».

Результаты работы его команды были опубликованы в научном журнале The Astronomical Journal. Два других астероида не представляют опасности для Земли, но один из них — самый близкий к Солнцу астероид из когда-либо найденных.