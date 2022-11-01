Москва, 1 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Привычки российских потребителей смещаются в сторону экономии — чаще стали обращать внимание на цены, а в среднем чеке увеличилась доля промо-товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ретейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

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«Рынок в целом растёт, но этот рост в основном обусловлен инфляцией. Если сравнить год к году, то при росте выручки примерно на 10% объём реализованных товаров в штуках сократился почти на 3%, — сказал Лебедев. — При этом если в сегменте дискаунтеров падение реализации физического объёма товаров находится в рамках 1% с инфляционным ростом выручки более 13%, то в сегменте минимаркетов даже наблюдается рост «в штуках» на 4% и рост в рублях на 13%. При этом главными проигравшими в борьбе за кошельки потребителя можно назвать гипермаркеты. Там наблюдается околонулевой рост в рублях и при этом падение физического объёма реализации более чем на 13%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, операционные издержки российских ретейлеров неминуемо растут.