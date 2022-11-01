Париж, , 10:03 — REGNUM За корону Мисс Франция 2023 года поборются 30 девушек, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выборы Мисс Франция состоятся 17 декабря 2023 года в Деоле, в регионе Центр- Долина Луары. В этот вечер 30 девушек будут соревноваться за желанную корону.

Всего в выборах конкурса красоты 2023 года под председательством Алексии Ларош-Жубер примут участие кандидаты после подготовительного пребывания под солнцем Гваделупы в конце ноября.

Новый президент общества «Мисс Франция» Алексия Ларош-Жубер в прошлом году открыла дверь для участия женщин-трансгендеров: «Проблем нет. Не беспокойтесь».

Как сообщало ИА REGNUM, высший административный суд Франции отменяет постановление правительства об отмене технического контроля двухколесных транспортных средств.

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