Донецк, 1 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима обстреляли Кировский район Донецка и Яковлевку. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Яковлевки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:37 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 09:48 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение РФ со стороны Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.