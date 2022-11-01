Липецк, 1 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов снова продлён для аэропорта Липецка по решению Росавиации, об этом сообщили в ведомстве 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Запрет на приём и отправку рейсов будет действовать ещё неделю, до 03:45 мск 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля действуют временные ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.