Киев, , 10:02 — REGNUM В Киеве восстановили водоснабжение, сообщил 1 ноября мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко Kyivcity.gov.ua

По его словам, в городе восстановили водо- и электроснабжение. Кличко поблагодарил специалистов водоканала и энергетиков. И отметил, что свет в квартирах тоже появился.

«Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора — значительный», — написал мэр в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после взрывов на объектах инфраструктуры 80% потребителей Киева остались без электроснабжения.