Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении в городе подачи света и воды
Киев, 1 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Киеве восстановили водоснабжение, сообщил 1 ноября мэр города Виталий Кличко.
Kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко
По его словам, в городе восстановили водо- и электроснабжение. Кличко поблагодарил специалистов водоканала и энергетиков. И отметил, что свет в квартирах тоже появился.
«Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора — значительный», — написал мэр в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне после взрывов на объектах инфраструктуры 80% потребителей Киева остались без электроснабжения.