Омск, , 10:00 — REGNUM В Омской области благодарственные письма губернатора вручили членам Всероссийского студенческого корпуса спасателей за помощь жителям Донбасса. Все награждённые — аттестованные спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Омских студентов наградили за помощь Донбассу Правительство Омской области

Студенты участвовали в доставке гуманитарной помощи военным и мирным жителям республик Донбасса, в том числе в подшефный Омской области город Стаханов, помогали в восстановлении Мариуполя.

По словам губернатора Александра Буркова, они своими глазами видели тяжесть жизни дончан, поэтому очень важно, чтобы студенты как можно больше делились увиденным.

«Чтобы люди понимали, что на самом деле мы помогаем своим родным и близким, что там действительно все серьёзно. То, что там совершают представители нацистских группировок, действительно трагедия», — отметил он, поблагодарив молодых спасателей за работу.