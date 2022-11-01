Астана, , 10:00 — REGNUM Уровень инфляции в Казахстане в октябре 2022 года по сравнению с ценами этого же месяца 2021 года составил 18,8%. Об этом 1 ноября сообщает Бюро национальной статистики.

Инфляция © ИА REGNUM

Отмечается, что за год цены на продукты в стране выросли на 23,1%, на непродовольственные товары — на 17,9%, а на платные услуги — на 13,5%. За октябрь цены в среднем выросли на 1,6%.

«Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на стиральные и чистящие средства на 5%, одежду и обувь, личные товары, товары для дома на 2,1%, посуду на 1,9%, вязание на 1,7%. Цены на уголь выросли на 2,1%, топливо на 1,7%», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре годовой уровень инфляции составил 17,7%, а в отношении продуктов — 2,2%.

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