Мелитополь, 1 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«С их (Киева) стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ», — сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, «но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся».

«Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от основного источника питания из-за взрыва.