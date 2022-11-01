Рогов отреагировал на обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Мелитополь, 1 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.
Ralf1969
Запорожская АЭС
«С их (Киева) стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ», — сказал он РИА Новости.
Рогов отметил, что боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, «но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся».
«Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов», — добавил Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от основного источника питания из-за взрыва.