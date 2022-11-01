Владивосток, 1 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Участники спецоперации, получившие тяжелые оскольчатые огнестрельные ранения костей и нервов, направляются на реабилитацию в медицинский центр Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) во Владивостоке на острове Русском, сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Полегенько ИА REGNUM Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО

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Отмечается, что программа реабилитации пациента подбирается индивидуально: ЛФК, упражнения на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапию, грязелечение и физиотерапию.

«Результатом лечения должно стать: восстановление моторных функций организма, психоэмоциональная разгрузка и возвращение к мирной жизни», — сказал проректор ДВФУ по медицинским вопросам Олег Пак.

На данный момент с августа реабилитацию прошли уже 16 военнослужащих.

По словам и. о. ректора Бориса Коробца, планируется также открытие центра реинтеграции участников военных действий в гражданское общество, где бойцы смогут получить медицинскую, психологическую помощь, а также пройти переобучение на новую профессию.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность.