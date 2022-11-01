Ульяновск, 1 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области к сбору гуманитарной помощи для военнослужащих подключились сестры монастыря одного из сёл и прихожане. Об этом сообщается на сайте Симбирской митрополии.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Отмечается, что от монастыря в честь иконы Божией Матери «Знамение» села Ляховка была передана гуманитарная помощь для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Как следует из сообщения, передано пять коробок бритвенных станков, более 100 комплектов нательного термобелья и 15 коробок лекарственных препаратов, резиновые сапоги, несколько коробок с влажными салфетками. Также сестры монастыря испекли около 300 кексов.

Как отмечает настоятельница Знаменского монастыря игумения Клеопатра, к сбору присоединились не только прихожане, но и все неравнодушные люди. В частности, передали консервированные овощи, сыр, тушёнку, а также письма со словами поддержки.

Кроме того, пожертвовали пряжу и шерсть, из которых местные мастерицы начали вязать носки и манишки.

Напомним, ранее заместитель приволжского полпреда Игорь Паньшин в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область посетил подразделения, где проходит подготовка мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Ульяновской области началось оформление единовременных выплат членам семей мобилизованных: несовершеннолетние дети получат по 20 тыс. рублей, столько же — беременные жёны бойцов.