Москва, 1 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Операционные издержки российских ретейлеров неминуемо растут, в том числе из-за разрыва логистических цепочек и сложностей с обновлением и ремонтом торгового оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ретейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

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«Потребители ожидают от бизнеса, что он поможет им преодолеть непростые времена, удерживая низкие цены. При этом потребитель готов особо не обращать внимания на наличие новинок на полках. В то же время ретейлеры придерживаются другой стратегии. Их операционные издержки неминуемо растут, в том числе из-за разрыва логистических цепочек и сложностей с обновлением и ремонтом торгового оборудования, — сказал Лебедев. — Понимая ограничения, вызванные стагнацией агрегированного потребительского спроса, ретейлеры ищут внутренние резервы, механизмы сохранения нормы рентабельности. В ближайший год мы увидим на полках магазинов новые бренды, частично из стран, признанных дружественными, частично созданные на территории РФ».

По его словам, особое внимание ретейлеры уделят развитию собственных торговых марок, которые используют возможность занять долю рынка компаний, приостановивших торговые операции в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебедев рассказал о том, почему российский бизнес переходит на сберегательную модель поведения.