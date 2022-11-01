Воронеж, 1 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Воронеж» решением Росавиации, сообщили в ведомстве 1 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Запрет продлён на неделю — до 03:45 мск 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты для 11 российских аэропортов, в числе которых аэропорт Воронежа, а также соседних Липецка, Курска и Белгорода, действуют с 24 февраля.