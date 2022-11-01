Сеул, , 10:00 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в октябре 2022 года составил $52,48 млрд, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, экспорт сократился впервые с октября 2020 года. Это произошло на фоне высокой инфляции и глобального экономического спада, который привёл к сокращению спроса на импортные товары.

Экспорт полупроводников из страны упал на 17,4%, нефтехимии — на 25,5%, металлопродукции — на 20,8%. Однако экспорт автомобилей вырос на 28,5%, нефтепродуктов — на 7,6%.

Поставки в Китай сократились на 15,7%, св траны АСЕАН — на 5,8%. Экспорт в США вырос на 6,6%, в ЕС — на 10,3%, в СНГ — на 0,4%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $59,18 млрд, что на 9,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Дефицит товарного баланса составил $6,7 млрд.

Известно, что импорт превышает экспорт семь месяцев подряд. Это происходит впервые с 1997 года.